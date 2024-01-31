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У Києві сталося два пошкодження на водопроводах: де немає води

Київ, Середа 31 січня 2024 10:18
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У Києві сталося два пошкодження на водопроводах: де немає води Фото: у Києві сталося два пошкодження на водопроводах (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 31 січня сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" у Facebook.

Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва.

Повідомляється, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

  • б-р Шамо, 1/5, 3,7;
  • Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
  • вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

На місце пошкодження направили дві цистерни з питною водою для дитячих садків.

У Києві сталося два пошкодження на водопроводах: де немає води

Фото: пошкодження на бульварі Шамо (facebook.com/vodokanal)

Також ще одна аварія сталася на вулиці Олексія Тихого,55/13 Солом'янському районі столиці. Там пошкодження діаметром 500 мм, вода затопила проїжджу частину.

Для усунення аварії фахівці будуть виконувати розриття на зеленій зоні.

У Києві сталося два пошкодження на водопроводах: де немає води

Фото: пошкодження на вулиці Тихого (facebook.com/vodokanal)

Нагадаємо, раніше у Львові затопило центр міста. Причиною цього став прорив водопровідної мережі.

Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.

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