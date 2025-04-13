По Сумах було два удари балістикою, кількість постраждалих може зростати, - Клименко

Російські війська завдали два удари балістикою по Сумах 13 квітня. Кількість постраждалих може зростати.
Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна повідомив глава МВС України Ігор Клименко.
"Два удари балістикою завдала сьогодні вранці Росія по Сумах. Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні - Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. В саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним", - розповів він.
Клименко зазначив, що наразі 21 людина загинула, 83 поранені.
"Це станом на зараз. На жаль, кількість потерпілих може зростати", - зазначив глава МВС.
За його даними, екстрені служби відреагували миттєво - рятувальники та поліцейські з перших хвилин удару були на місці.
"Страшні кадри ви могли бачити в мережі. Тіла загиблих посеред вулиці, в громадському транспорті, в автівках. Надзвичайна жорстокий удар по цивільних", - додав він.
Слідчі зафіксували воєнний злочин РФ, збирають докази. Також на місці працюють психологи ДСНС та поліції - як постраждалим, так і їхнім родичам надають первинну психологічну допомогу.
Російські війська атакували Суми ракетами під час повітряної тривоги. Її оголосили в більшості регіонів України через загрозу балістики з Курська.
Якраз у цей час у Сумах прогриміли два вибухи. Майже одразу місцеві ЗМІ написали про "прильоти". Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по центру Сум у той момент, коли там перебувало багато людей.
Одразу відомо стало про 21 загиблого і 20 поранених. Пізніше кількість поранених зросла до 34, зокрема 5 дітей, а потім - до 83.
Нагадаємо, 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.