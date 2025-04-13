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Росіяни вдарили по Сумах у Вербну неділю: була загроза балістики

Суми, Неділя 13 квітня 2025 10:43
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Росіяни вдарили по Сумах у Вербну неділю: була загроза балістики Фото: росіяни вдарили по Сумах у Вербну неділю 13 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Обстріл відбувся на тлі загрози балістики, яка оголошена в низці областей.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росіяни знову вдарили по Сумах", - написав він.

Вибухи у Сумах

Місцеві ЗМІ перед цим повідомили про два вибухи, які пролунали у місті.

"У Сумах знову було чути звук вибуху", - написало suspilne.medіа, перед цим повідомивши про ще один вибух.

Інші місцеві видання пишуть про те, що в місті - два "прильоти".

У Сумах багато загиблих

Через обстріл Сум вже відомо про велику кількість жертв.

"Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню", - зазначив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

Повітряна тривога в Україні

Зранку 13 квітня в Україні оголосили тривогу в низці областей через загрозу балістики. Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Атаки РФ на Суми

Російські війська постійно обстрілюють місто Суми - як дронами, так і балістикою. Так, Росія в ніч на 6 квітня атакувала Суми дронами. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура.

Крім того, вдень 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.

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