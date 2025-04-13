По Сумам было два удара баллистикой, количество пострадавших может расти, - Клименко

Российские войска нанесли два удара баллистикой по Сумам 13 апреля. Количество пострадавших может расти.
Об этом в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
"Два удара баллистикой нанесла сегодня утром Россия по Сумам. Прилеты зафиксированы четко в центр города. Сегодня - Вербное воскресенье, много людей было на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским", - рассказал он.
Клименко отметил, что на данный момент 21 человек погиб, 83 ранены.
"Это по состоянию на сейчас. К сожалению, количество пострадавших может расти", - отметил глава МВД.
По его данным, экстренные службы отреагировали мгновенно - спасатели и полицейские с первых минут удара были на месте.
"Страшные кадры вы могли видеть в сети. Тела погибших посреди улицы, в общественном транспорте, в автомобилях. Чрезвычайно жестокий удар по гражданским", - добавил он.
Следователи зафиксировали военное преступление РФ, собирают доказательства. Также на месте работают психологи ГСЧС и полиции - как пострадавшим, так и их родственникам оказывают первичную психологическую помощь.
Российские войска атаковали Сумы ракетами во время воздушной тревоги. Ее объявили в большинстве регионов Украины из-за угрозы баллистики с Курска.
Как раз в это время в Сумах прогремели два взрыва. Почти сразу местные СМИ написали о "прилетах". Позже выяснилось, что россияне ударили по центру Сум в тот момент, когда там находились много людей.
Сразу известно стало о 21 пибшем и 20 раненых. Позже число раненых возросло до 34, в том числе 5 детей, а потом - до 83.
Напомним, 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.
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