По Сумах було два удари балістикою, кількість постраждалих може зростати, - Клименко

Російські війська завдали два удари балістикою по Сумах 13 квітня. Кількість постраждалих може зростати.

Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

"Два удари балістикою завдала сьогодні вранці Росія по Сумах. Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні - Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. В саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним", - розповів він.

Клименко зазначив, що наразі 21 людина загинула, 83 поранені.

"Це станом на зараз. На жаль, кількість потерпілих може зростати", - зазначив глава МВС.

За його даними, екстрені служби відреагували миттєво - рятувальники та поліцейські з перших хвилин удару були на місці.

"Страшні кадри ви могли бачити в мережі. Тіла загиблих посеред вулиці, в громадському транспорті, в автівках. Надзвичайна жорстокий удар по цивільних", - додав він.

Слідчі зафіксували воєнний злочин РФ, збирають докази. Також на місці працюють психологи ДСНС та поліції - як постраждалим, так і їхнім родичам надають первинну психологічну допомогу.