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По Сумах було два удари балістикою, кількість постраждалих може зростати, - Клименко

Суми, Неділя 13 квітня 2025 13:00
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По Сумах було два удари балістикою, кількість постраждалих може зростати, - Клименко Фото: глава МВС України Ігор Клименко (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Російські війська завдали два удари балістикою по Сумах 13 квітня. Кількість постраждалих може зростати.

Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

"Два удари балістикою завдала сьогодні вранці Росія по Сумах. Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні - Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. В саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним", - розповів він.

Клименко зазначив, що наразі 21 людина загинула, 83 поранені.

"Це станом на зараз. На жаль, кількість потерпілих може зростати", - зазначив глава МВС.

За його даними, екстрені служби відреагували миттєво - рятувальники та поліцейські з перших хвилин удару були на місці.

"Страшні кадри ви могли бачити в мережі. Тіла загиблих посеред вулиці, в громадському транспорті, в автівках. Надзвичайна жорстокий удар по цивільних", - додав він.

Слідчі зафіксували воєнний злочин РФ, збирають докази. Також на місці працюють психологи ДСНС та поліції - як постраждалим, так і їхнім родичам надають первинну психологічну допомогу.

Удари ракетами по Сумах

Російські війська атакували Суми ракетами під час повітряної тривоги. Її оголосили в більшості регіонів України через загрозу балістики з Курська.

Якраз у цей час у Сумах прогриміли два вибухи. Майже одразу місцеві ЗМІ написали про "прильоти". Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по центру Сум у той момент, коли там перебувало багато людей.

Одразу відомо стало про 21 загиблого і 20 поранених. Пізніше кількість поранених зросла до 34, зокрема 5 дітей, а потім - до 83.

Нагадаємо, 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.

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