У Сумах було чути звук вибуху

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що надвечір Україну знову атакують російські "Шахеди".

Ми також повідомляли, що раніше сьогодні російські терористи атакували житловий будинок у Харкові.

А в ніч на 1 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та донами. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.