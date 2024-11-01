В Сумах было слышно звук взрыва

Напомним, РБК-Украина сообщало, что вечером Украину снова атакуют российские "Шахеды".

Мы также сообщали, что ранее сегодня российские террористы атаковали жилой дом в Харькове.

А в ночь на 1 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и донами. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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