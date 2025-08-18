У Сумах було чути вибухи: військові попереджали про дрони

"У Сумах було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 03:57.

Приблизно за годину до цього військові попереджали, що фіксували в Сумській області ворожі розвідувальні дрони, а згодом уточнили, що в напрямку Сум летить кілька ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.