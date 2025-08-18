UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Сумах було чути вибухи: військові попереджали про дрони

Фото: інформації про наслідки атаки поки не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 18 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові інформували, що в напрямку міста летять дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 03:57.

Приблизно за годину до цього військові попереджали, що фіксували в Сумській області ворожі розвідувальні дрони, а згодом уточнили, що в напрямку Сум летить кілька ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.

Атаки РФ на Суми

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють місто Суми та область. Для цього ворог застосовує дрони, керовані авіабомби та ракети різних типів.

Наприклад, ввечері 17 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою по Сумській громаді. В результаті атаки були пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено фасади, вибито вікна та двері.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна в Україні