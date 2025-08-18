В Сумах были слышны взрывы: военные предупреждали о дронах

В ночь на 18 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные информировали, что в направлении города летят дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Сумах была слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 03:57.
Примерно за час до этого военные предупреждали, что фиксировали в Сумской области вражеские разведывательные дроны, а впоследствии уточнили, что в направлении Сум летит несколько ударных беспилотников.
По состоянию на 04:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Черниговской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают город Сумы и область. Для этого враг применяет дроны, управляемые авиабомбы и ракеты разных типов.
Например, вечером 17 августа враг ударил баллистической ракетой по Сумской громаде. В результате атаки были повреждены здания одного из учебных заведения. В частности, взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери.
К счастью, обошлось без пострадавших.