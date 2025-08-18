В Сумах были слышны взрывы: военные предупреждали о дронах

"В Сумах была слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 03:57.

Примерно за час до этого военные предупреждали, что фиксировали в Сумской области вражеские разведывательные дроны, а впоследствии уточнили, что в направлении Сум летит несколько ударных беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Черниговской и Донецкой областях.