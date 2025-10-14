У Сумах було чути вибухи: що відомо

"У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:45.

За кілька хвилин до цього військові поінформували, що в напрямку Сум летять ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал у Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонскій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...