У Сумах було чути вибухи: що відомо

В ніч на 14 жовтня у Сумах було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" в канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:45.
За кілька хвилин до цього військові поінформували, що в напрямку Сум летять ворожі дрони.
Станом на 00:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал у Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонскій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Новина доповнюється...