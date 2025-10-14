UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Сумах було чути вибухи: що відомо

Фото: росіяни вчергове намагаються атакувати місто дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 жовтня у Сумах було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" в канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:45.

За кілька хвилин до цього військові поінформували, що в напрямку Сум летять ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал у Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонскій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...

СумиВійна в Україні