В Сумах были слышны взрывы: что известно

Фото: россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 октября в Сумах были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Сумах были слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:45.

За несколько минут до этого военные проинформировали, что в направлении Сум летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал в Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрел города Сумы

Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы и Сумскую область, используя для ударов дроны, авиабомбы и ракеты.

Например, поздно вечером, 12 октября, враг нанес удар беспилотником. В результате этого в нескольких многоэтажках были выбиты окна, повреждено нежилое здание, а также одна женщина получила острую реакцию на стресс.

