Головна » Новини » Війна в Україні

У Сумах було чути вибухи: що відомо

Вівторок 14 жовтня 2025 00:53
У Сумах було чути вибухи: що відомо Фото: росіяни вчергове намагаються атакувати місто дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 жовтня у Сумах було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" в канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:45.

За кілька хвилин до цього військові поінформували, що в напрямку Сум летять ворожі дрони.

Новина доповнюється...

