У Сумах було чути вибухи: що відомо
Фото: росіяни вчергове намагаються атакувати місто дронами (Getty Images)
В ніч на 14 жовтня у Сумах було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" в канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:45.
За кілька хвилин до цього військові поінформували, що в напрямку Сум летять ворожі дрони.
Новина доповнюється...