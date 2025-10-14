В Сумах были слышны взрывы: что известно

В ночь на 14 октября в Сумах были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Сумах были слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:45.

За несколько минут до этого военные проинформировали, что в направлении Сум летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал в Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.