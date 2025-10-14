ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Сумах были слышны взрывы: что известно

Вторник 14 октября 2025 00:53
UA EN RU
В Сумах были слышны взрывы: что известно Фото: россияне в очередной раз пытаются атаковать город дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 октября в Сумах были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Сумах были слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:45.

За несколько минут до этого военные проинформировали, что в направлении Сум летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал в Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Сумах были слышны взрывы: что известно

Обстрел города Сумы

Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы и Сумскую область, используя для ударов дроны, авиабомбы и ракеты.

Например, поздно вечером, 12 октября, враг нанес удар беспилотником. В результате этого в нескольких многоэтажках были выбиты окна, повреждено нежилое здание, а также одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит