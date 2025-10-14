В Сумах были слышны взрывы: что известно
В ночь на 14 октября в Сумах были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Сумах были слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:45.
За несколько минут до этого военные проинформировали, что в направлении Сум летят вражеские дроны.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал в Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрел города Сумы
Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы и Сумскую область, используя для ударов дроны, авиабомбы и ракеты.
Например, поздно вечером, 12 октября, враг нанес удар беспилотником. В результате этого в нескольких многоэтажках были выбиты окна, повреждено нежилое здание, а также одна женщина получила острую реакцию на стресс.