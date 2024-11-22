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У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли "Шахеди"

Фото: у Сумах пролунали вибухи через ворожу атаку дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Суми у ніч проти 22 листопада пролунали вибухи. Фіксувався рух ударних безпілотників ворога у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибухи було чути у місті близько 05.12. Їх було два.

Перед тим у моніторингових групах писали, що у напрямку на Суми рухалися російські дрони-камікадзе. В мережі також повідомляли, що можлива робота сил та засобів протиповітряної оборони через дану дронову атаку.

Крім того, за даними моніторингових каналів, у бік Сум прямували 3 ударні безпілотники російських загарбників. 

Додамо, що в Повітряних силах ЗСУ ще о 03.48 інформували про фіксацію нової групи "Шахедів" на півночі Сумської області.

Вже о 05.23 військові розповіли, що в районі міста Суми фіксують ворожі безпілотники.

Після цього в місті знову було чути звук вибуху.

Нічна повітряна атака 22 листопада

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе. БПЛА заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Крім того, близько третьої ночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога на тлі загрози ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики. 

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СумиВибухиАтака дронів