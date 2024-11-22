У Сумах було чути вибухи, у бік міста летіли "Шахеди"

Вибухи було чути у місті близько 05.12. Їх було два.

Перед тим у моніторингових групах писали, що у напрямку на Суми рухалися російські дрони-камікадзе. В мережі також повідомляли, що можлива робота сил та засобів протиповітряної оборони через дану дронову атаку.

Крім того, за даними моніторингових каналів, у бік Сум прямували 3 ударні безпілотники російських загарбників.

Додамо, що в Повітряних силах ЗСУ ще о 03.48 інформували про фіксацію нової групи "Шахедів" на півночі Сумської області.

Вже о 05.23 військові розповіли, що в районі міста Суми фіксують ворожі безпілотники.

Після цього в місті знову було чути звук вибуху.

Нічна повітряна атака 22 листопада

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе. БПЛА заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Крім того, близько третьої ночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога на тлі загрози ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.