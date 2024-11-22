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В Сумах были слышны взрывы, в сторону города летели "Шахеды"

Фото: в Сумах раздались взрывы из-за вражеской атаки дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы в ночь на 22 ноября прогремели взрывы. Фиксировалось движение ударных беспилотников врага в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Взрывы были слышны в городе около 05.12. Их было два.

Перед этим в мониторинговых группах писали, что в направлении Сум двигались российские дроны-камикадзе. В сети также сообщалось, что возможна работа сил и средств противовоздушной обороны из-за данной дроновой атаки.

Кроме того, по данным мониторинговых каналов, в сторону Сум направлялись 3 ударных беспилотника российских захватчиков.

Добавим, что в Воздушных силах ВСУ еще в 03:48 информировали о фиксации новой группы "Шахедов" на севере Сумской области.

Уже в 05:23 военные рассказали, что в районе города Сумы фиксируют вражеские беспилотники.

После этого в городе снова было слышен звук взрыва.

Ночная воздушная атака 22 ноября

Ранее сообщалось, что этой ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе. БПЛА заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Кроме того, около трех ночи во многих областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога на фоне угрозы вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

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СумыВзрывыАтака дронов