У Сумах було чути вибухи: в області було зафіксовано дрони

Зранку, 12 вересня, у Сумах було чути звуки вибухів. В області частково оголошено тривогу через ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах було чути звук вибуху", - йдеться у повідомленні о 06:01.

Трохи пізніше ще один. Незадовго до цього військові інформували, що на північному сході Сумської області зафіксовано ударні безпілотники росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.