В Сумах был слышен взрывы: в области были зафиксированы дроны
Утром, 12 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. В области частично объявлена тревога из-за вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в 06:01.
Чуть позже еще один. Незадолго до этого военные информировали, что на северо-востоке Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрел Сум
Напомним, что российские оккупанты регулярно применяют дроны, ракеты и авиабомбы для атак на город Сумы.
Например, в ночь на 11 сентября враг ударил дронами по территории одного из учебных заведений Сум. Здания учреждения получили существенные повреждения и частичные повреждения. В одном из них возник пожар.
"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили утром в ГСЧС.