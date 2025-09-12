ua en ru
В Сумах был слышен взрывы: в области были зафиксированы дроны

Пятница 12 сентября 2025 06:11
Фото: в городе было слышно по меньшей мере два звука взрывов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 12 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. В области частично объявлена тревога из-за вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в 06:01.

Чуть позже еще один. Незадолго до этого военные информировали, что на северо-востоке Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Сумской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрел Сум

Напомним, что российские оккупанты регулярно применяют дроны, ракеты и авиабомбы для атак на город Сумы.

Например, в ночь на 11 сентября враг ударил дронами по территории одного из учебных заведений Сум. Здания учреждения получили существенные повреждения и частичные повреждения. В одном из них возник пожар.

"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили утром в ГСЧС.

