UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ

Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 жовтня, пролунав вибух. Фіксувався рух керованих авіабомб ворога у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути приблизно о 23.49. 

Між тим раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух КАБ російських загарбників у напрямку Сум.

А перед тим фіксувалася серія пусків ворогом керованих авіабомб у бік Сумської області.

Інформації щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки на Суми наразі немає. 

Обстріли Сум

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно завдають ударів по Сумах із застосуванням керованих авіабомб, а також б'ють дронами-камікадзе та ракетами. Ворожі обстріли інтенсифікувалися на тлі проведення українськими воїнами операції у Курській області.

Так, наприклад, вчора ввечері у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.

Також повідомлялося, що 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВибухАвіаудари