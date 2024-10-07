У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ

Вибух у Сумах було чути приблизно о 23.49.

Між тим раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух КАБ російських загарбників у напрямку Сум.

А перед тим фіксувалася серія пусків ворогом керованих авіабомб у бік Сумської області.

Інформації щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки на Суми наразі немає.

Обстріли Сум

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно завдають ударів по Сумах із застосуванням керованих авіабомб, а також б'ють дронами-камікадзе та ракетами. Ворожі обстріли інтенсифікувалися на тлі проведення українськими воїнами операції у Курській області.

Так, наприклад, вчора ввечері у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.

Також повідомлялося, що 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.