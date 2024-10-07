В Сумах был слышен взрыв. В сторону города россияне запустили КАБ

Взрыв в Сумах был слышен примерно в 23.49.

Между тем, ранее в Воздушных силах ВСУ информировали о движении КАБ (УАБ) российских захватчиков в направлении Сум.

А перед этим военные фиксировали серию пусков врагом управляемых авиабомб в сторону Сумской области.

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