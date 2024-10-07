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В Сумах был слышен взрыв. В сторону города россияне запустили КАБ

Иллюстративное фото: в Сумах раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы сегодня поздно вечером, 7 октября, раздался взрыв. Фиксировалось движение управляемых авиабомб врага в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Взрыв в Сумах был слышен примерно в 23.49.

Между тем, ранее в Воздушных силах ВСУ информировали о движении КАБ (УАБ) российских захватчиков в направлении Сум.

А перед этим военные фиксировали серию пусков врагом управляемых авиабомб в сторону Сумской области.

Новость дополняется

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