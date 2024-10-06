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У Сумах було чути звук вибуху

Неділя 06 жовтня 2024 21:49
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У Сумах було чути звук вибуху Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 6 жовтня, у Сумах було чути звук вибуху. Військові попереджали про загрозу застосування безпілотників росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 21:42.

Перед цим, ще о 20:45, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців, що у Сумській області зафіксовано ударні ворожі БпЛА, тож існує загроза їх застосування.

Де оголошено тривогу

Станом на 21:48 повітряну тривогу оголосили у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях. Також згідно карта повітряних тривог, сигнал продовжується у Луганській області та в Криму (помітка на постійній основі).

У Сумах було чути звук вибуху

Нагадаємо, що минулої доби у Сумській області росіяни близько 15:00 атакували дроном рейсовий автобус. Внаслідок атаки було поранено троє пасажирів, а саме - 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

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