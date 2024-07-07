UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах було чути вибух

Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 липня, пролунав вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути близько 23:28.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ в Telegram попередили про загрозу ворожих ударів із застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після цього військові також заявили про фіксацію швидкісної цілі у повітрі, що рухалася у бік Полтавської області.

Додамо, у сумських пабліках висловлюють припущення, що звуки вибуху в районі міста може бути пов'язаний із роботою систем протиповітряної оборони. Місцева влада поки нічого не повідомляє щодо причини вибуху.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області внаслідок російської атаки дронів у ніч проти 6 липня, коли ворог завдав удару по енергетичному об'єкту в регіоні, фіксувалися проблеми зі світлом. При цьому знеструмлення також сталися в окремих районах Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВибухПовітряна тривога