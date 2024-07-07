У Сумах було чути вибух

Вибух у Сумах було чути близько 23:28.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ в Telegram попередили про загрозу ворожих ударів із застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після цього військові також заявили про фіксацію швидкісної цілі у повітрі, що рухалася у бік Полтавської області.

Додамо, у сумських пабліках висловлюють припущення, що звуки вибуху в районі міста може бути пов'язаний із роботою систем протиповітряної оборони. Місцева влада поки нічого не повідомляє щодо причини вибуху.