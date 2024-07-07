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В Сумах был слышен взрыв

Иллюстративное фото: в Сумах раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы сегодня поздно вечером, 7 июля, раздался взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Взрыв в Сумах был слышен около 23:28.

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистического вооружения с востока.

После этого военные также заявили о фиксации скоростной цели в воздухе, двигавшейся в сторону Полтавской области.

Добавим, в сумских пабликах высказывают предположение, что звуки взрыва в районе города могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Обновлено в 00:40

Позже в Сумской областной военной администрации уточнили, что оккупанты в воскресенье после одиннадцати часов вечера нанесли ракетный удар по пригороду Сум.

"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в администрации, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в Сумской области в результате российской атаки дронов в ночь на 6 июля, когда враг нанес удар по энергетическому объекту в регионе, фиксировались проблемы со светом. При этом обесточивание также произошло в отдельных районах Харьковской области.

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СумыВзрывВоздушная тревога