В Сумах был слышен взрыв

В районе города Сумы сегодня поздно вечером, 7 июля, раздался взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".
Взрыв в Сумах был слышен около 23:28.
Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистического вооружения с востока.
После этого военные также заявили о фиксации скоростной цели в воздухе, двигавшейся в сторону Полтавской области.
Добавим, в сумских пабликах высказывают предположение, что звуки взрыва в районе города могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 00:40
Позже в Сумской областной военной администрации уточнили, что оккупанты в воскресенье после одиннадцати часов вечера нанесли ракетный удар по пригороду Сум.
"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в администрации, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в Сумской области в результате российской атаки дронов в ночь на 6 июля, когда враг нанес удар по энергетическому объекту в регионе, фиксировались проблемы со светом. При этом обесточивание также произошло в отдельных районах Харьковской области.
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