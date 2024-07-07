В Сумах был слышен взрыв

Взрыв в Сумах был слышен около 23:28.

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистического вооружения с востока.

После этого военные также заявили о фиксации скоростной цели в воздухе, двигавшейся в сторону Полтавской области.

Добавим, в сумских пабликах высказывают предположение, что звуки взрыва в районе города могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.

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Позже в Сумской областной военной администрации уточнили, что оккупанты в воскресенье после одиннадцати часов вечера нанесли ракетный удар по пригороду Сум.

"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в администрации, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.