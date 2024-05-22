UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах аварійне вимкнення світла, тролейбуси зупинилися

Фото: у Сумах аварійне вимкнення світла 22 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах 22 травня сталося аварійне відключення світла. У зв'язку з цим у місті зупинилися тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Електроавтотранс Суми".

Як зазначає "Суспільне" з посиланням на обленерго, у Сумах було аварійне вимкнення електроенергії. Причини аварії поки невідомі, їх з'ясовують.

Через відключення світла у Сумах призупинили рух тролейбусів.

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області вводили аварійні відключення світла. Без світла були понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів у чотирьох громадах. Станом на 11:27 аварійні відключення світла у Полтавській області скасували.

Також варто зазначити, що сьогодні вночі окупанти вдарили по енергетиці у Сумській області. Суми були знеструмлені вночі.

 

Коли сьогодні вимикатимуть світло

Як повідомило "Укренерго", сьогодні по всіх регіонах України будуть введені графіки відключень світла. Вони будуть діяти з 20:00 до 24:00. Тобто вночі вимикати світло поки не будуть.

Енергетики пояснюють, що ситуацію вдалося покращити завдяки сонячній погоді.

При цьому у ДТЕК зазначають, у столиці, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло вимикатимуть з 19:00 до опівночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьТролейбусВідключеня світлаЕнергетики