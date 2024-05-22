В Сумах аварийное отключение света, троллейбусы остановились

Как отмечает "Суспільне со ссылкой на облэнерго, в Сумах было аварийное отключение электроэнергии. Причины аварии пока неизвестны, их выясняют.

Из-за отключения света в Сумах приостановили движение троллейбусов.

Напомним, сегодня в Полтавской области вводили аварийные отключения света. Без света было более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей в четырех общинах. По состоянию на 11.27 аварийные отключения света в Полтавской области отменили.

Также стоит отметить, что сегодня ночью оккупанты ударили по энергетике в Сумской области. Суммы были обесточены ночью.