Сукня з розрізом і пальто: як повторити ефектний образ Лілії Ребрик

Який "лук" вибрала Ребрик

Основою образу стало довге двобортне пальто прямого крою. Виріб виконаний у світло-сірому відтінку - універсальному і благородному тоні, який легко поєднувати з будь-якими базовими речами.

Такий колір надає образу свіжості, а класичний силует робить його актуальним для сезону осінь-зима 2025.

На деяких кадрах видно, що пальто має яскраву підкладку у відтінках фіолетового або пурпурного. Ця деталь додає стильного контрасту і створює ефект "прихованої гри" в образі - стриманий зовні, але з родзинкою всередині.

Під пальто Лілія одягла чорну сукню з цікавим розрізом. Сукня довжини міді підкреслює фігуру і силует, але завдяки високому розрізу має динамічний і сучасний вигляд.

Цей акцент додає образу легкості та жіночності. Сукня з довгими рукавами зі щільної тканини ідеально підходить для осені - практична, але водночас елегантна.

Доповненням до вбрання стали високі чорні чоботи на підборах. Ведуча віддала перевагу моделі на стійких підборах, які забезпечують комфорт під час ходьби, але зберігають вишуканість.

Гострий або трохи закруглений носок взуття робить силует візуально стрункішим, а загальний вигляд гармонійнішим.

Аксесуари в образі мінімалістичні - тонкий ланцюжок із підвіскою, невеликі сережки-пусети. Такі прикраси не перевантажують образ, а навпаки, надають йому стриманої елегантності.

"Лук" Лілії Ребрик - це гармонійне поєднання класики та сучасності. Довге пальто створює відчуття впевненості й тепла, чорна сукня з розрізом додає жіночності, а чоботи на підборах завершують ансамбль.

Такий образ ідеально підходить для міського ритму: його можна носити на роботу, зустріч або вечірню прогулянку, просто змінюючи акценти в макіяжі або аксесуарах.

Як повторити образ Лілії Ребрик

1. Виберіть базове пальто

Шукайте двобортне пальто прямого або злегка oversize-крою у світло-сірому або бежево-сірому відтінку. Це ідеальна база для осені. Якщо хочеться додати індивідуальності, зверніть увагу на моделі з кольоровою підкладкою або акцентними ґудзиками.

2. Знайдіть чорну сукню з розрізом

Саме цей елемент надає образу жіночності. Вибирайте сукню довжини міді або максі зі щільної тканини, щоб вона добре тримала форму. Можна обрати варіант із довгими рукавами або зі спущеними плечима.

3. Додайте високі чоботи на підборах

Чорні чоботи на стійких підборах - безпрограшний варіант для осені. Вони чудово поєднуються з довгими сукнями та пальтами, додають кілька сантиметрів зросту і візуально подовжують ноги.

4 Аксесуари - мінімум, але зі смаком

Лілія зробила ставку на лаконічність: тонкий ланцюжок із підвіскою, невеликі сережки, природний макіяж. Такі деталі створюють відчуття стриманої розкоші, не перевантажуючи образ.

5. Зберігайте природність

Лук Ребрик - це не про показну розкіш, а про комфорт і впевненість. Важливо, щоб речі добре сиділи по фігурі, а кольори гармоніювали між собою.