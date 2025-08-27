Сукні на осінь 2025: які фасони будуть у тренді та з чим їх носити

Матеріали: тепло і комфорт у кожному русі

З приходом прохолоди варто звернути увагу на сукні з більш щільних тканин.

Трикотаж - абсолютна класика осені: м'який, еластичний, добре лягає по фігурі та водночас гріє.

Не менш актуальними будуть моделі з вовни або вельвету - особливо для повсякденного стилю або офісних образів. Ці матеріали не тільки практичні, а й надають вишуканості та структури образу.

Стилістка розповіла про сукні на осінь 2025 (фото: pinterest.com)

Фасони: від романтики до мінімалізму

"Популярні фасони - міні з довгим рукавом, міді з поясом і максі з романтичними воланами", - зазначила стилістка.

Міні з довгими рукавами

Мінісукні з довгими рукавами - ідеальний вибір для тих, хто хоче зберегти легкість літнього образу, але вже в осінній інтерпретації.

У холодні дні стилістка радить поєднувати їх з високими чобітьми або ботфортами, щоб компенсувати відкриті ноги.

Коротка сукня (фото: pinterest.com)

Міді з поясом

Це універсальний варіант для будь-якої фігури. Вони відмінно підкреслюють талію і виглядають стримано, але жіночно.

Максісукні з воланами та цікавим кроєм

Якщо хочеться трохи більше руху й грайливості, зверніть увагу на максісукні з воланами, рюшами або асиметричним кроєм. Такі моделі пасуватимуть як для романтичного вечора, так і для денних прогулянок.

Сукня максі (фото: pinterest.com)

Багатошаровість - головна фішка сезону

Осінь - час експериментів із шарами. Сукню легко поєднати з кардиганом, об'ємним светром, пальто або шкіряною курткою.

Наприклад, сукня-міді з грубим трикотажним светром поверх - класичний осінній аутфіт, що не вимагає зайвих зусиль, але має стильний вигляд.

Для офісного стилю підійде жакет або довгий тренч, який вдало доповнить лаконічну сукню-футляр або приталену модель з вовни.

Міді також у тренді (фото: pinterest.com)

Взуття та аксесуари: не тільки практично, а й модно

Не менш важливо правильно підібрати взуття до сукні. Найпопулярніші варіанти цієї осені: високі чоботи на підборах, грубі черевики в стилі мілітарі, лофери на платформі або класичні ботильйони.

Якщо ви плануєте носити сукню в особливо холодну погоду - теплі колготки, легінси або гетри не тільки зігріють, а й додадуть родзинки у ваш образ.

Не забувайте про сумки, шапки та шарфи - восени саме вони можуть стати головними акцентами в образі, особливо якщо сукня нейтральна за кольором або фасоном.

Порада від стилістки: вибирайте сукні в осінній палітрі - теплі коричневі, бордові, оливкові, гірчичні та глибокі сині відтінки завжди мають доречний вигляд і додають затишку. Такі кольори легко комбінуються і створюють гармонійний лук.

Модні сукні на осінній сезон (фото: pinterest.com)