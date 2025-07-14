У сукні, яка підкреслює фігуру: як змінилася старша донька Кошового (фото)

17-річна донька відомого коміка Євгена Кошового Варвара опублікувала нові фото в мережі, на яких можна подивитися, як змінилася дівчина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.
Для стильної фотосесії вона обрала закриту чорну сукню.
Колір
Чорна сукня, яка завжди є виграшним варіантом.
Фасон
Це довга сукня, яка обтягує та підкреслює фігуру.
Варвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)
Деталі:
Зачіска та макіяж
Довге світле волосся, розпущене, природно спадає на плечі. Ефект "мокрого волосся" гармонійно виглядає з пляжним фоном.
Макіяж виконаний у природних тонах, з акцентом на губи (колір схожий на світло-коричневий), що підкреслює її природну красу. Очі підкреслені легко, без важких ліній, що створює ніжний і свіжий вигляд.
Образ має дуже витончений і сучасний вигляд. Сукня підкреслює струнку фігуру Варвари Кошової, а асиметричні деталі надають оригінальності.
Загальний вигляд показує елегантність і впевненість. Фон із піском і глиняним урвищем на заході сонця створює теплу і природну атмосферу для фото.
Варвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)
Нагадаємо, Варвара з юних років засвітилася на телебаченні. У 2016 році вона з'явилася на екрані в гумористичному проєкті "Розсміши коміка". Тоді вона виграла 20 тисяч гривень.
Також вона брала участь у кількох сезонах шоу "Голос. Діти", оскільки мріяла стати співачкою. А 2019 року дівчина дійшла до фіналу Нацвідбору на дитяче Євробачення.
Водночас 2021 року Кошовий розповідав, що його донька ходила до психолога, оскільки в підлітковому віці в неї часто траплялися істерики та вона навіть намагалася втекти з дому.
Євген Кошовий із донькою (instagram. com/yalta_k)
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