В платье, которое подчеркивает фигуру: как изменилась старшая дочка Кошевого (фото)

Какой "лук" выбрала дочь Кошевого

Для стильной фотосессии она выбрала закрытое черное платье.

Цвет

Черное платье, которое всегда является выигрышным вариантом.

Фасон

Это длинное платье, которое обтягивает и подчеркивает фигуру.

Варвара Кошевая (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Детали:

платье имеет высокий воротник-стойку, что придает образу строгости и элегантности

длинные рукава, которые имеют отверстия для большого пальца - современный и модный элемент

особенность платья - это асимметричная драпировка в области талии и бедер, что создает интересную текстуру и акцентирует внимание на талии, визуально ее уменьшая

материал: ткань выглядит мягкой, эластичной, хорошо облегающей фигуру и создает эффект "второй кожи". Это может быть трикотаж, вискоза или подобный материал.

Прическа и макияж

Длинные светлые волосы, распущенные, естественно спадают на плечи. Эффект "мокрых волос" гармонично смотрится с пляжным фоном.

Макияж выполнен в естественных тонах, с акцентом на губы (цвет похож на светло-коричневый), что подчеркивает ее естественную красоту. Глаза подчеркнуты легко, без тяжелых линий, что создает нежный и свежий вид.

Образ выглядит очень изящно и современно. Платье подчеркивает стройную фигуру Варвары Кошевой, а асимметричные детали придают оригинальность.

Общий вид показывает элегантность и уверенность. Фон с песком и глиняным обрывом на закате создает теплую и естественную атмосферу для фото.

Варвара Кошевая (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Напомним, Варвара с юных лет засветилась на телевидении. В 2016 году она появилась на экране в юмористическом проекте "Рассмеши комика". Тогда она выиграла 20 тысяч гривен.

Также она участвовала в нескольких сезонах шоу "Голос. Діти", так как мечтала стать певицей. А в 2019 году девушка дошла до финала Нацотбора на детское Евровидение.

В то же время 2021 году Кошевой рассказывал, что его дочь ходила к психологу, так как в подростковом возрасте у нее часто случались истерики и она даже пыталась сбежать из дома.

Евгений Кошевой с дочерью (instagram. com/yalta_k)