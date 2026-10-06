У Сухопутних військах ЗСУ створили Дронові сили: хто їх очолив

Сухопутні війська також створили власні Дронові сили. Вони виконуватимуть завдання в інтересах загальновійськових підрозділів під керівництвом полковника Андрія Остапенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію представників Дронових сил у Києві, передає "Укрінформ".

Остапенко очолив Дронові сили Сухопутних військ

У Сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ. Його очолив полковник Андрій Остапенко.

Управління займатиметься:

рекрутингом бійців,

розвитком безпілотної частини Сухопутних військ,

підготовкою підпорядкованих підрозділів.

Дронові сили - це не окремий вид чи рід Збройних сил, зазначив Остапенко.

Це внутрішній бренд сухопутки, який працюватиме над розвитком:

безпілотних систем загальновійськових бригад,

підрозділів безпілотників систем корпусного рівня,

роботи наземних роботизованих комплексів.

Він уточнив, що дублювання функцій родів військ у жодному разі немає.

"Ми не конкуруємо із Силами безпілотних систем. У Сухопутних військах ми виконуємо всі завдання в інтересах загальновійськових підрозділів", - каже він.

За словами полковника, підрозділи Дронових сил братимуть участь як в оборонних операціях, так і в наступальних. Також вони здійснюватимуть логістичні місії й місії підтримки.

"Гасло наших Дронових сил - “На землі, у повітрі, всюди”. Саме це гасло відображає нашу глибоку інтегрованість у Сухопутні війська", - зауважив Остапенко.

Дронова вертикаль

На сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України впровадили наскрізну вертикаль:

у кожному батальйоні є рота БПС,

у кожній бригаді - батальйон БПС,

у кожному корпусі - полк БПС.

Учасники заходу зазначили, що Дронові сили Сухопутних військ є повністю інтегрованою щоденною бойовою складовою підрозділів.

"Це збереження життя наших бійців, миттєве прийняття рішень та абсолютна технологічна перевага на кожному метрі фронту. Сухопутні війська створюють новий стандарт сучасної війни, який просто зараз запозичує весь світ", - йшлося на пресконференції.