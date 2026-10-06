В Сухопутных войсках ВСУ создали Дроновые силы: кто их возглавил
Сухопутные войска также создали собственные дроновые силы. Они будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений под руководством полковника Андрея Остапенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию представителей Дроновых сил в Киеве, передает "Укринформ".
Остапенко возглавил Дроновые силы Сухопутных войск
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины было создано управление беспилотных систем командования Сухопутных войск ВСУ. Его возглавил полковник Андрей Остапенко.
Управление будет заниматься:
- рекрутингом бойцов,
- развитием беспилотной части Сухопутных войск,
- подготовкой подчиненных подразделений.
Дроновые силы - это не отдельный вид или род Вооруженных сил, отметил Остапенко.
Это внутренний бренд сухопутки, который будет работать над развитием:
- беспилотных систем общевойсковых бригад,
- подразделений беспилотников систем корпусного уровня,
- работы наземных роботизированных комплексов
Он уточнил, что дублирования функций родов войск ни в коем случае нет.
"Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений", – говорит он.
По словам полковника, подразделения Дроновых сил участвуют как в оборонных операциях, так и в наступательных. Они также будут осуществлять логистические миссии и миссии поддержки.
"Лозунг наших Дроновых сил - "На земле, в воздухе, повсюду". Именно этот лозунг отражает нашу глубокую интегрированность в Сухопутные войска", - отметил Остапенко.
Дроновая вертикаль
Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили сквозную вертикаль:
- в каждом батальоне есть рота БПС,
- в каждой бригаде - батальон БПС,
- в каждом корпусе - полк БПС.
Участники мероприятия отметили, что Дроновые силы Сухопутных войск являются полностью интегрированной ежедневной боевой составляющей подразделений.
"Это сохранение жизни наших бойцов, мгновенное принятие решений и абсолютное технологическое преимущество на каждом метре фронта. Сухопутные войска создают новый стандарт современной войны, который сейчас заимствует весь мир", - говорилось на пресс-конференции.
Ранее РБК-Украина писало, что роботизированные турели уже сбивают российские реактивные дроны. Украина пытается максимально увеличить сбитие этого вооружения.
Кроме того, в каждой бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сформировали по два батальона для применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботизированных систем.