В Сухопутных войсках ВСУ создали Дроновые силы: кто их возглавил

Сухопутные войска также создали собственные дроновые силы. Они будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений под руководством полковника Андрея Остапенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию представителей Дроновых сил в Киеве, передает "Укринформ".

Остапенко возглавил Дроновые силы Сухопутных войск

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины было создано управление беспилотных систем командования Сухопутных войск ВСУ. Его возглавил полковник Андрей Остапенко.

Управление будет заниматься:

рекрутингом бойцов,

развитием беспилотной части Сухопутных войск,

подготовкой подчиненных подразделений.

Дроновые силы - это не отдельный вид или род Вооруженных сил, отметил Остапенко.

Это внутренний бренд сухопутки, который будет работать над развитием:

беспилотных систем общевойсковых бригад,

подразделений беспилотников систем корпусного уровня,

работы наземных роботизированных комплексов

Он уточнил, что дублирования функций родов войск ни в коем случае нет.

"Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений", – говорит он.

По словам полковника, подразделения Дроновых сил участвуют как в оборонных операциях, так и в наступательных. Они также будут осуществлять логистические миссии и миссии поддержки.

"Лозунг наших Дроновых сил - "На земле, в воздухе, повсюду". Именно этот лозунг отражает нашу глубокую интегрированность в Сухопутные войска", - отметил Остапенко.

Дроновая вертикаль

Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили сквозную вертикаль:

в каждом батальоне есть рота БПС,

в каждой бригаде - батальон БПС,

в каждом корпусе - полк БПС.

Участники мероприятия отметили, что Дроновые силы Сухопутных войск являются полностью интегрированной ежедневной боевой составляющей подразделений.

"Это сохранение жизни наших бойцов, мгновенное принятие решений и абсолютное технологическое преимущество на каждом метре фронта. Сухопутные войска создают новый стандарт современной войны, который сейчас заимствует весь мир", - говорилось на пресс-конференции.