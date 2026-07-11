Сухопутні війська відреагували на втечу комбрига 155 бригади зі служби

Сухопутні війська ЗСУ співпрацюють із правоохоронцями для встановлення всіх обставин щодо окремих військовослужбовців частини А5001. Наразі триває слідство, а причетні особи у разі наявності підстав понесуть відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне звернення Сухопутних військ ЗСУ.

Деталі розслідування

У командуванні наголосили, що відкритість у складних ситуаціях є частиною їхньої відповідальності, тому медіа та громадськості надали офіційні роз’яснення. Наразі військове керівництво повністю сприяє правоохоронним органам.

"Правоохоронні органи встановлюють усі обставини. Сухопутні війська співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та сприяють проведення процесуальних дій у межах своїх повноважень", - йдеться в повідомленні.

Чому розкривають не всі факти

У Сухопутних військах підкреслили, що зацікавлені в повному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. Водночас частина інформації на цьому етапі залишається закритою для загалу.

"Частина інформації не може бути оприлюднена на цьому етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності", - пояснили у командуванні.

Усі відомості, які можна було оприлюднити без шкоди для справи, вже є у публічному просторі. Подальші коментарі щодо перебігу процесу даватимуть уже правоохоронці.

У разі доведення провини причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність.