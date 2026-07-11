ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Сухопутні війська відреагували на втечу комбрига 155 бригади зі служби

21:25 11.07.2026 Сб
2 хв
У ЗСУ запевнили, що винні отримають по заслугах
aimg Сергій Козачук
Сухопутні війська відреагували на втечу комбрига 155 бригади зі служби Фото: командир 155 ОМБр Станіслав Лучанов (facebook.com/155ombr)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сухопутні війська ЗСУ співпрацюють із правоохоронцями для встановлення всіх обставин щодо окремих військовослужбовців частини А5001. Наразі триває слідство, а причетні особи у разі наявності підстав понесуть відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне звернення Сухопутних військ ЗСУ.

Деталі розслідування

У командуванні наголосили, що відкритість у складних ситуаціях є частиною їхньої відповідальності, тому медіа та громадськості надали офіційні роз’яснення. Наразі військове керівництво повністю сприяє правоохоронним органам.

"Правоохоронні органи встановлюють усі обставини. Сухопутні війська співпрацюють зі слідством, надають необхідні матеріали та сприяють проведення процесуальних дій у межах своїх повноважень", - йдеться в повідомленні.

Чому розкривають не всі факти

У Сухопутних військах підкреслили, що зацікавлені в повному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи. Водночас частина інформації на цьому етапі залишається закритою для загалу.

"Частина інформації не може бути оприлюднена на цьому етапі, оскільки її розголошення може зашкодити розслідуванню. Це не є спробою приховати факти або уникнути відповідальності", - пояснили у командуванні.

Усі відомості, які можна було оприлюднити без шкоди для справи, вже є у публічному просторі. Подальші коментарі щодо перебігу процесу даватимуть уже правоохоронці.

У разі доведення провини причетні особи понесуть передбачену законом відповідальність.

Скандал у 155 ОМБр та полку "Скеля"

Нагадаємо, навколо військової частини А5001 спалахнув гучний скандал через заяви про можливе насильство. В ОК "Північ" відреагували на ситуацію, а правоохоронці вже розпочали офіційне розслідування.

Невдовзі після цього стало відомо, що командир 155 бригади втік в СЗЧ, а щодо його солдатів йде розслідування. Через самовільне залишення місця служби правоохоронні органи оголосили Станіслава Лучанова в розшук.

Це не єдиний подібний інцидент у Збройних силах України за останній час. Раніше ДБР відкрило справу через скандал у полку "Скеля". Слідчі розпочали перевірку штурмового підрозділу після оприлюднення інформації про можливе насильство над військовослужбовцями.

Згодом у рамках цього розслідування військового зі "Скелі" арештували за побиття підполковника. Суд відправив підозрюваного під варту за жорстоке побиття військового капелана та офіцера у Харківській області, а правоохоронці наразі перевіряють інші можливі факти насилля у полку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Розслідування Збройні сили України Війна в Україні
Новини
СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський
СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі