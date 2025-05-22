Сухопутні війська РФ очолив генерал, відомий "м'ясними штурмами"

Генерал Андрій Мордвічев офіційно став командувачем сухопутних військ РФ. Він відомий тим, що зробив тактику "м'ясних штурмів" основною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Важные истории ".

Військовий міністр Андрій Бєлоусов передав генералу Андрію Мордвічеву відповідний штандарт і представив його особовому складу.

До призначення головкомом Сухопутних військ Мордвічев керував військами Центрального військового округу та угрупованням військ "Центр".

Як зазначає видання, генералу Мордвічеву 49 років. На початку повномасштабного вторгнення він командував частинами 8-ї армії Південного військового округу, які зруйнували й окупували Маріуполь, а також штурмували завод "Азовсталь", де перебували українські військові та мирні жителі.

Крім цього, "Красная звезда" відносить до його "успіхів" захоплення Авдіївки в Донецькій області. Місто також було повністю зруйноване.

Z-блогери негативно відгукувалися про тактику Мордвічева, через яку було утилізовано тисячі російських солдатів. Військовий із 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ і Z-блогер Андрій Морозов повідомляв про 16 тисяч безповоротних втрат під час штурму Авдіївки. Після цього він наклав на себе руки.

Новий "м'ясник"

Нагадаємо, Володимир Путін призначив Мордвічева новим командувачем сухопутних військ.

Як зазначає Інституту вивчення війни, призначення Мордвічева вказує на те, що Кремль схвалює його тактику - а саме, використання штурмів із високим рівнем втрат,

Раніше Путін звільнив генерала Олега Салюкова з посади командувача сухопутних військ.