Путін звільнив "парадного" головкома Сухопутних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.

Як пишуть російські ЗМІ, Селюкова було переведено посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Хто замінить Селюкова і стане новим головкомом сухопутних військ РФ, поки не повідомляють.

На цій посаді Селюков зокрема командував парадами в Москві 9 травня з 2014 до 2025 року. 21 травня йому виповнюється 70 років і, за законом РФ, він має піти з військової служби.



Також з 11 січня 2023 року він обіймав посаду заступника командувача угруповання російських військ, яке здійснює повномасштабну військову агресію проти України.

Також за даними ЗМІ, сім'я Селюкова заробляє на військових святах. Зокрема, його невістка Діна Салюкова керує креативним агентством HQ Agency, яке займається організацією військових і патріотичних заходів. Серед ключових клієнтів - Міноборони, МДІМВ, влада Тульської області, мерія Москви і ДБУ "Автомобільні дороги".