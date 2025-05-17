Путін змінив командувача Сухопутних військ: в ISW пояснили, що задумав диктатор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що таке призначення, ймовірно, свідчить про схвалення Кремлем подібної тактики Мордвічева і прагне закріпити цю тактику.

За інформацією ISW, Мордвічев нещодавно обіймав посаду командувача як центрального угруповання військ РФ, так і центрального військового округу Росії та керував захопленням Авдіївки в лютому 2024 року.

Окрім цього, за даними ISW, російські інсайдерські джерела та мілблогери "привітали" призначення Мордвічева. Ба більше, окупанти інтерпретували це як ознаку того, що Кремль розпочинає модернізацію, спрямовану на посилення здатності Росії планувати та здійснювати операції в Україні та за її межами.

"Імовірно, Кремль призначив Мордвічева для поширення тактики позиційної війни та оперативних концепцій для подрібнення незначного просування вперед - основної тактики, яку російські війська використовували на Авдіївсько-Покровському напрямку - у сухопутних військах Росії", - сказано у звіті ISW.

Там також зазначається, що призначення Мордвічева вказує на те, що Кремль схвалює його тактику - а саме, використання штурмів з високим рівнем втрат, очолюваних піхотою. Ба більше, ймовірно Кремль прагне закріпити цю тактику, яку з кінця 2023 року використовувало російське командування для просування на Авдіївсько-Покровському напрямку.

У звіті наголошують, що Мордвічев є одним з небагатьох російських командирів, які досягли тактичного проникнення вглиб української лінії зіткнення за останні два роки і одним з найвідоміших російських командирів на цей час, але ці обмежені тактичні проникнення були досягнуті великою ціною.