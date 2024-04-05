Сухопутні війська показали серію знищення окупантів з повітря (відео)

Сухопутні війська провели серію вдалих влучань з повітря по живій силі та техніці окупантів в гарячих точках фронту. Результати роботи вони показали на відео.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram .

"Не важливо, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку", - наголошують у Сухопутних військах.

Зазначається, що на відео показана робота пілотів Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Відео знищення окупантів

Вчора стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

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