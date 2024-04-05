Сухопутные войска показали серию уничтожения оккупантов из воздуха (видео)

Сухопутные войска провели серию удачных попаданий с воздуха по живой силе и технике оккупантов в горячих точках фронта. Результаты работы они показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

"Не важно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в "черном списке", - отмечают в Сухопутных войсках.

Отмечается, что на видео показана работа пилотов Роты ударных беспилотных авиационных комплексов 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Видео уничтожения оккупантов

Вчера стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

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