Сухопутные войска показали серию уничтожения оккупантов из воздуха (видео)
Сухопутные войска провели серию удачных попаданий с воздуха по живой силе и технике оккупантов в горячих точках фронта. Результаты работы они показали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.
Отмечается, что на видео показана работа пилотов Роты ударных беспилотных авиационных комплексов 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Не важно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в "черном списке", - отмечают в Сухопутных войсках.
Видео уничтожения оккупантов
Вчера стало известно, что бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был совершен удар с реактивной артсистемы HIMARS.
Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.
Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.