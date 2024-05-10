Сухопутні війська показали серію вдалих ударів по силам ворога на фронті (відео)

Знищення військ РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ. Свою роботу вони показали на відео.

Також ми повідомляли, що Сухопутні війська України показали, як вдало атакували колону наступаючих танків РФ.

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