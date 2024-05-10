UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сухопутні війська показали серію вдалих ударів по силам ворога на фронті (відео)

Фото: знищення окупантів на фронті (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту. Відповідне відео вони опублікували у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського.

"Сезон полювання на окупантів у самому розпалі. "Виговці" щодня невпинно уражають все, що у ворога пересувається, і все, що намагається сховатися", - йдеться в повідомленні.

Знищення військ РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ. Свою роботу вони показали на відео.

Також ми повідомляли, що Сухопутні війська України показали, як вдало атакували колону наступаючих танків РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України