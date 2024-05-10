Сухопутные войска показали серию удачных ударов по силам врага на фронте (видео)

Уничтожение войск РФ

Напомним, вчера сообщалось, что украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление. Свою работу они показали на видео.

Также мы сообщали, что Сухопутные войска Украины показали, как удачно атаковали колонну наступающих танков РФ.

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