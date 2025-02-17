Сухопутні війська показали майстерне знищення "Шахеда" (відео)

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед". За допомогою безпілотників росіяни атакують українську цивільну інфраструктуру.

Зокрема, нещодавно один із "Шахедів" вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС. Унаслідок цього там виникла пробоїна.

Як пояснювали в Міністерстві енергетики України, така атака може призвести до значного підвищення радіаційного фону, оскільки можливе поширення ядерного пилу.

До слова, росіяни намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе і сьогодні вночі. Загалом окупанти запустили майже 150 безпілотників, 83 з яких було збито. Ще 59 дронів були локаційно втрачені.

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