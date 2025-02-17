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Росія вночі запустила майже 150 безпілотників: як відпрацювала ППО

Понеділок 17 лютого 2025 09:14
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Росія вночі запустила майже 150 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: росія вночі запустила майже 150 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 лютого російські окупанти запустили проти України 147-м безпілотних літальних апаратів (БпЛА). До відбиття атаки залучалась авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрони запускали із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 83-х безпілотників типу Shahed та дронів інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей.

Також 59 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Харківська;
  • Київська;
  • Полтавська;
  • Запорізька області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення, обстріли українських міст і цивільних об'єктів стали регулярною частиною ворожих атак на Україну. Росія використовує різноманітні види зброї, включаючи ракетні удари, авіаційні бомби, артилерійські обстріли та дрони-камікадзе, зокрема для руйнування інфраструктури, енергетичних об'єктів, лікарень та шкіл.

У ніч на 16 лютого росіяни запустили проти України 143 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 95 з них.

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