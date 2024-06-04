Сухопутні війська Кольського півострова Росії "знищені" на війні в Україні, - очільник армії Норвегії

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні, сказав Крістофферсен.

Головним завданням норвезьких сил оборони цього року він назвав підтримку України.

Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.