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Сухопутні війська Кольського півострова Росії "знищені" на війні в Україні, - очільник армії Норвегії

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що сухопутні війська Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні, сказав Крістофферсен.

Головним завданням норвезьких сил оборони цього року він назвав підтримку України.

Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.

Нагадаємо, Норвегія вважає, що Україні необхідно надати право атакувати територію Росії за допомогою західної зброї.

На думку Крістофферсена, НАТО має два-три роки, щоб підготуватися до того моменту, коли Росія відновить здатність до конвенційної війни.

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