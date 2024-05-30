У Норвегії заявили, що Україні потрібно дозволити бити по Росії західною зброєю

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю NRK заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Глава МЗС наголосив, що Україна відповідно до міжнародного права може атакувати територію Росії в рамках оборони.

"Тому, в принципі, ми вважаємо, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні. В інакшому випадку ми накладаємо на Україну обмеження, яке ускладнює її перемогу", - додав Ейде.

Він зазначив, що удари по Росії "цілком нормальні" і Україну "не можна змушувати воювати з однією рукою за спиною". За словами міністра, ЗСУ мають вести війну найбільш ефективним для них способом.

"Якщо їх (українців - ред.) атакують російські війська з території Росії, тому що у них є далекобійна зброя, має бути можливість атакувати їх у відповідь", - заявив Ейде.