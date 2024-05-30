У Норвегії заявили, що Україні потрібно дозволити бити по Росії західною зброєю
Норвегія вважає, що Україні необхідно надати право атакувати територію Росії за допомогою західної зброї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NRK заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
Глава МЗС наголосив, що Україна відповідно до міжнародного права може атакувати територію Росії в рамках оборони.
"Тому, в принципі, ми вважаємо, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей, які мають відношення до війни в Україні. В інакшому випадку ми накладаємо на Україну обмеження, яке ускладнює її перемогу", - додав Ейде.
Він зазначив, що удари по Росії "цілком нормальні" і Україну "не можна змушувати воювати з однією рукою за спиною". За словами міністра, ЗСУ мають вести війну найбільш ефективним для них способом.
"Якщо їх (українців - ред.) атакують російські війська з території Росії, тому що у них є далекобійна зброя, має бути можливість атакувати їх у відповідь", - заявив Ейде.
Що передувало
Нагадаємо, останнім часом дедалі актуальнішою стає тема права України на удари по Росії.
Низка країн, у тому числі Швеція, Франція, Британія і не тільки, заявила про те, що українським захисникам потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по Росії.
Більш детально про те, хто виступає за удари територією РФ, - у матеріалі РБК-Україна.
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