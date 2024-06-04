НАТО має 2-3 роки на підготовку до війни з Росією, - головнокомандувач військ Норвегії

Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є два-три роки, щоб підготуватися до того моменту, коли Росія відновить здатність до конвенційної війни.

Агентство зазначає, що це менший часовий проміжок, ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО нарощування військового потенціалу Росії та її здатності відновлювати сили.

"У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до терміну в менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", — сказав Крістофферсен.

"Це займе деякий час, що дає нам вікно на наступні два-три роки для відновлення наших сил, відновлення наших запасів в той час, коли ми підтримуємо Україну", — заявив генерал, звертаючи увагу на публічну позицію російського диктатора Володимира Путіна про те, що він не зацікавлений у війні з НАТО.

Парламент Норвегії має схвалити план щодо збільшення майже вдвічі витрат на оборону протягом наступних 12 років, аби адаптуватися до загроз з боку РФ. Акцент буде зроблено на можливостях військово-морських сил та протиповітряної оборони.

Норвегія прагне досягти своєї цілі щодо витрат у рамках НАТО - 2% від валового внутрішнього продукту — вже у 2024 році, тоді як очікується, що рівня у 2,7% ВВП буде досягнуто до 2030 року.

"Зараз я бачу вікно, де ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО, нову командну структуру, нові структури сил, нові регіональні плани. Тож ми можемо реалізувати ці плани та ці рішення у наступні роки, але нам потрібно пришвидшитися. Нам потрібно зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", - сказав командувач норвезької армії.