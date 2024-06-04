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Сухопутные войска Кольского полуострова России "уничтожены" на войне в Украине, - глава армии Норвегии

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Главнокомандующий армией Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что сухопутные войска России на Кольском полуострове "уничтожены" после больших потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Норвегия, являющаяся членом НАТО с 1949 года, за последний год не увидела существенных изменений в "позиции" России на своей границе, включая ядерные силы страны-агрессора и ее Северный флот, в то время как сухопутные силы России на Кольском полуострове "уничтожены" после крупных потерь в Украине, сказал Кристофферсен.

Главной задачей норвежских сил обороны в этом году он назвал поддержку Украины.

Генерал сказал, что это "большая операция", в которой задействовано "по меньшей мере" 10% логистического персонала норвежских военных, а также инструкторы.

Напомним, Норвегия считает, что Украине необходимо предоставить право атаковать территорию России с помощью западного оружия.

По мнению Кристоферсена, у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к тому моменту, когда Россия восстановит способность к конвенционной войне.

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