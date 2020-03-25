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Сухо и тепло: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     25.03.2020 - 08:00
Сухо и тепло: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине переменная облачность

Погода в Украине 25 марта улучшится, сухо и потеплело во всех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сухо, днем +4+7, а ночью -4-7. На севере страны переменная облачность, днем +5+7, а ночью -3-6. В восточных областях так же, днем +6+8, а ночью -3-5. В южных областях днем 7+9, а ночью 0+2.

Сухо и тепло: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо, переменная облачность, днем +5+7, а ночью -3-5.

Сухо и тепло: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и сухой, температура воздуха будет оставаться низкой. Однако синоптики порадовали украинцев тем, что скоро ожидается потепление.

Хотя до этого в Украине похолодало, было объявлено штормовое предупреждение и заморозки. А на этой неделе вообще выпал снег.

Сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине Снег и похолодание: прогноз погоды на сегодня
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