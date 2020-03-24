Сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сильные порывы ветра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах

Погода в Украине 24 марта ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, в частности в центральных областях и Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сильные порывы ветра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 марта в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1-7, днем до + 3-3, на юге и востоке ночью около 0, днем до + 2 + 7.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня в западных областях переменная облачность, сухо, днем +2+4, а ночью -5-7. На севере страны так же, но днем +3+5, а ночью -5-7. В восточных областях сегодня снег, днем +4+6, а ночью -2-7.

Ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки.

Но вчера синоптики сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и сухой, температура воздуха будет оставаться низкой. Однако синоптики порадовали украинцев тем, что скоро ожидается потепление.