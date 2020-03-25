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Сухо та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 08:00
Сухо та тепло: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні мінлива хмарність

Погода в Україні 25 березня покращиться, сухо та потепліло у всіх областях. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сухо, вдень +4+7, а вночі -4-7. На півночі країни мінлива хмарність, вдень +5+7, а вночі -3-6. У східних областях так само, вдень +6+8, а вночі -3-5. У південних областях вдень 7+9, а вночі 0+2.

Сухо та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо, мінлива хмарність, вдень +5+7, а вночі -3-5.

Сухо та тепло: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики повідомили, що погода в Україні найближчими днями буде сонячною і сухою, температура повітря буде залишатися низькою. Проте синоптики потішили українців тим, що скоро очікується потепління.

Хоча до цього в Україні похолодало, було оголошено штормове попередження і заморозки. А на цьому тижні взагалі випав сніг.

Сильний вітер: синоптики оголосили штормове попередження в Україні Сніг і похолодання: прогноз погоди на сьогодні
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