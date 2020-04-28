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Сухо и тепло до +21: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     28.04.2020 - 08:00
Сухо и тепло до +21: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня ночью будет также тепло

Погода в Украине 28 апреля улучшится, будет сухо, температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сухо, температура воздуха днем составит +17+20, а ночью +1+6. На севере страны тоже будет тепло, днем +15+18, а ночью +1+4. На сегодня страны будет немного прохладнее, но без осадков, днем +14+16, а ночью +2+5. В центральных областях сегодня тепло, днем будет +14+16, а ночью +2+6. На юге страны сегодня днем будет +14+19, а ночью +4+8.

Сухо и тепло до +21: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет тепло, без осадков. Днем температура воздуха составит +16+18, а ночью +3+5.

Сухо и тепло до +21: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в ближайшие сутки погода испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки.

Также синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине. В частности, на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине В Украине прогнозируют ночные заморозки
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