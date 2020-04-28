Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вночі буде також тепло

Погода в Україні 28 квітня покращиться, буде сухо, температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сухо, температура повітря вдень складе +17+20, а вночі +1+6. На півночі країни теж буде тепло, вдень +15+18, а вночі +1+4. На сьогодні країни буде трохи прохолодніше, але без опадів, вдень +14+16, а вночі +2+5. У центральних областях сьогодні тепло, вдень буде +14+16, а вночі +2+6. На півдні країни сьогодні вдень буде +14+19, а вночі +4+8.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде тепло, без опадів. Вдень температура повітря складе +16+18, а вночі +3+5.

Нагадаємо, найближчої доби погода зіпсується, і в ніч на 28 квітня місцями вдарять сильні заморозки.

Також синоптики оголосили штормове попередження по Україні. Зокрема, на сході очікується сильний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду.