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Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 08:00
Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вночі буде також тепло

Погода в Україні 28 квітня покращиться, буде сухо, температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сухо, температура повітря вдень складе +17+20, а вночі +1+6. На півночі країни теж буде тепло, вдень +15+18, а вночі +1+4. На сьогодні країни буде трохи прохолодніше, але без опадів, вдень +14+16, а вночі +2+5. У центральних областях сьогодні тепло, вдень буде +14+16, а вночі +2+6. На півдні країни сьогодні вдень буде +14+19, а вночі +4+8.

Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде тепло, без опадів. Вдень температура повітря складе +16+18, а вночі +3+5.

Сухо і тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, найближчої доби погода зіпсується, і в ніч на 28 квітня місцями вдарять сильні заморозки.

Також синоптики оголосили штормове попередження по Україні. Зокрема, на сході очікується сильний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні В Україні прогнозують нічні заморозки
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