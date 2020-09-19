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Сухо и прохладно: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине погода остается прохладной, но без дождей. Температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +22.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

В западных областях температура воздуха днем составит +17+21, а ночью +3+5.

В северных областях днем будет +17+19, а ночью +5+8.

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В восточных областях температура будет колебаться днем от +5 до +9, а ночью +5+9.

В южных областях днем будет +19+22, а ночью +8+12.

Прогноз в Киеве

В городе сегодня сухо и без дождей. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +6+8.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в трех областях.

Ранее прогнозировалось, что после жаркой первой половины сентября, в страну придет резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

Прогноз погоды
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